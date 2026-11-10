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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Govardhan Puja and Annakut celebrated with great fervor in the capital

Delhi NCR News: राजधानी में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की धूम

Tue, 10 Nov 2026 07:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:29 PM IST
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भगवान श्रीकृष्ण को लगाया छप्पन भोग, चला भजन-कीर्तन का दौर
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में मंगलवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की गई। दोपहर में विशेष आरती के बाद श्रीकृष्ण को छप्पन भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया।

आसफ अली रोड स्थित श्रीराम हनुमान वाटिका मंदिर में महंत श्रीरामगोपाल दास महात्यागी महाराज की अगुवाई में गोवर्धन पूजा हुई। कई श्रद्धालु अपने घरों से भी पकवान बनाकर लाए थे। झंडेवाला देवी मंदिर में भी विधिवत पूजन किया गया। मंदिर के अतिरिक्त प्रबंधक रविंद्र गोयल ने बताया कि महिला मंडली ने भजन-कीर्तन किया। दोपहर 12 बजे प्रसाद वितरित किया गया। वहीं, आईटीओ और दरियागंज स्थित हनुमान मंदिरों में भी गोवर्धन और अन्नकूट पूजा हुई। मंदिरों के प्रवक्ता किशोर ने बताया कि गोवर्धन पूजा पर काफी लोग पहुंचे।
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