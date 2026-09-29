गाजियाबाद: बस पर स्कूटी सवार युवकों ने की फायरिंग, गोली लगने से दो लोग हुए घायल
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 29 Sep 2026 03:17 PM IST
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मसूरी में एनएच नौ हाईटेक कॉलेज के सामने दिल्ली से बदायूं जा रही प्राइवेट बस पर स्कूटी सवार युवकों ने तमंचे से फायरिंग की। देर रात पौने 12 बजे की घटना है, गोली लगने से बस में सवार दो लोग घायल हुए। घायलों का दिल्ली जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा।
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जानकारी के मुताबिक, पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पूर्व में भी आपस में झगड़ा हुआ था, जिसकी एफआईआर दिल्ली शास्त्री पार्क थाने में कराई गई थी। रात की फायरिंग में बस का हेल्पर तालिब 25 व एक अन्य गाड़ी मालिक का दोस्त कमरूद्दीन 42 निवासीगण बदायूं घायल हुए हैं। बस चालक मौहम्मद आरिफ पुत्र मौहम्मद अनीस निवासी उस्मानपुर दिल्ली ने स्कूटी सवार आरोपी अरसलान व एक अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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