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Ghaziabad News: बस अड्डे पर युवक को घेरकर पीटा, बाइक और मोबाइल छीना

Sun, 08 Nov 2026 01:23 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:23 AM IST
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Youth surrounded and beaten at bus stand; motorcycle and mobile phone snatched
साहिबाबाद। बस अड्डे पर बदमाशों ने एक युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट की और बाइक व मोबाइल फोन छीन कर भाग गए। वारदात के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद के पुराना शिव मंदिर निवासी लालसा ने पुलिस को बताया कि 25 अक्तूबर की रात करीब 10 बजे वह किसी काम से साहिबाबाद बस अड्डे पर गए थे। उसी दौरान वहां कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि युवकों ने मारपीट करते हुए उनकी बाइक और मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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