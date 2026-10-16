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गाजियाबाद: संपत्ति विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, आयुष वाल्मीकि के परिजनों में मातम, पुलिस जांच में जुटी

Fri, 16 Oct 2026 05:58 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 05:58 PM IST
सार

गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर जीटी रोड स्थित संपत्ति विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम आयुष वाल्मीकि है।

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Youth shot dead in property dispute mourning among Ayush Valmiki family police engaged in investigation in Gha
आयुष वाल्मीकि का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

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गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर जीटी रोड स्थित संपत्ति विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम आयुष वाल्मीकि है।

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