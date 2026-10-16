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गाजियाबाद: संपत्ति विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, आयुष वाल्मीकि के परिजनों में मातम, पुलिस जांच में जुटी

अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 05:58 PM IST

सार गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर जीटी रोड स्थित संपत्ति विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम आयुष वाल्मीकि है।

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