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Ghaziabad News: ईंट के वार से गई थी युवक की जान, दो आरोपी गिरफ्तार

Wed, 02 Sep 2026 01:40 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:40 AM IST
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Youth killed by brick blow; two accused arrested
पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे रोड पर स्कूटी की टक्कर को लेकर हुए विवाद के बाद पबला रोड स्थित टंकी के पास हुई मारपीट में सिर पर गंभीर चोट लगने से 22 वर्षीय नीशू कश्यप निवासी मोहल्ला छिद्दापुरी की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने तीन नामजद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट का आधा टुकड़ा बरामद हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है।
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पुलिस के अनुसार सोमवार देर शाम नीशू अपने दोस्त प्रिंस के साथ रेलवे रोड स्थित सरकारी अस्पताल के पास मोमोज खाने गया था। इसी दौरान स्कूटी की टक्कर को लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद के बाद स्कूटी सवार युवक अपने साथियों को लेकर पबला रोड स्थित टंकी के पास पहुंचा। वहां नीशू और प्रिंस के साथ मारपीट की गई। सिर में गंभीर चोट लगने पर नीशू को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दीपक, कुलदीप और पानू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस ने ग्राम अचपलगढ़ी निवासी दीपक और मोहल्ला छिद्दापुरी निवासी कुलदीप को पबला से बड़ौदा हिंदुवान जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर ईंट का आधा टुकड़ा बरामद किया गया। मुख्य आरोपी पानू की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। अन्य साथियों की भूमिका भी जांची जा रही है।
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मृतक हापुड़ की कपड़ा फैक्टरी में मजदूरी करता था और करीब आठ माह पहले उसकी शादी हुई थी। परिवार में पिता अनिल, मां मीना और दो बहनें शिवानी व कंचन हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। नीशू की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट का आधा टुकड़ा बरामद हुआ है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें प्रयास कर रही हैं।
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