Ghaziabad News: ईंट के वार से गई थी युवक की जान, दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार सोमवार देर शाम नीशू अपने दोस्त प्रिंस के साथ रेलवे रोड स्थित सरकारी अस्पताल के पास मोमोज खाने गया था। इसी दौरान स्कूटी की टक्कर को लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद के बाद स्कूटी सवार युवक अपने साथियों को लेकर पबला रोड स्थित टंकी के पास पहुंचा। वहां नीशू और प्रिंस के साथ मारपीट की गई। सिर में गंभीर चोट लगने पर नीशू को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दीपक, कुलदीप और पानू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस ने ग्राम अचपलगढ़ी निवासी दीपक और मोहल्ला छिद्दापुरी निवासी कुलदीप को पबला से बड़ौदा हिंदुवान जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर ईंट का आधा टुकड़ा बरामद किया गया। मुख्य आरोपी पानू की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। अन्य साथियों की भूमिका भी जांची जा रही है।मृतक हापुड़ की कपड़ा फैक्टरी में मजदूरी करता था और करीब आठ माह पहले उसकी शादी हुई थी। परिवार में पिता अनिल, मां मीना और दो बहनें शिवानी व कंचन हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। नीशू की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट का आधा टुकड़ा बरामद हुआ है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें प्रयास कर रही हैं।