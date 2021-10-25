Ghaziabad News: पीलीभीत के युवक की ट्रेन से गिरकर मौत

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गाजियाबाद। केला खेड़ा स्थित रेलवे आउटर पर चलती ट्रेन से बुधवार को गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त पीलीभीत के कल्याणपुर गांव निवासी भरत (31) के रूप में हुई है। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार केला खेड़ा आउटर के पास रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक को लहूलुहान हालत में पड़ा देख स्थानीय लोगों ने तुरंत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को सूचना दी। आरपीएफ जवानों ने घायल को एमएमजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की जेब से मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान हुई। जीआरपी प्रभारी मनोज चौधरी ने बताया कि युवक किस ट्रेन से और किन परिस्थितियों में गिरा, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही हैं।