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Ghaziabad News: संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत, हत्या का आरोप

Sun, 25 Oct 2026 02:25 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:25 AM IST
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Youth dies under suspicious circumstances; murder alleged
मृतक पीयूष का फाइल फोटो। स्रोत परिजन
गाजियाबाद। लालकुआं निवासी 22 वर्षीय युवक पीयूष कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि शुक्रवार दोपहर दोस्त उसे गंभीर हालत में अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए।
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बुलंदशहर की कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कतरापुर निवासी संजय कुमार के मुताबिक वह एक निजी कंपनी में काम करते हैं और परिवार के साथ लालकुआं में रहते हैं। उनका बेटा पीयूष कुमार कार चालक था। बृहस्पतिवार शाम वह घर से छपरौला की पंचकूला कॉलोनी में रहने वाले दोस्त के घर गया था।
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शुक्रवार दोपहर उनके छोटे बेटे उदय ने फोन कर पिता को बताया कि वह पीयूष को बुलाने उसके दोस्त के घर गया था, लेकिन वह जाग नहीं रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था। शोर मचाने पर उसके दोस्त मौके पर पहुंचे और बेहोशी की हालत में उसे आनंद अस्पताल लेकर पहुंचे।
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चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए पीयूष को नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि यशोदा अस्पताल पहुंचते ही पीयूष के दोस्त मौके से भाग गए।
सूचना पर अस्पताल पहुंचे पिता संजय को वहां कोई नहीं मिला। पीड़ित पिता ने दोस्तों पर हत्या की आशंका जताते हुए शव का मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
वीडियोग्राफी के बीच हुआ पोस्टमार्टम
हत्या की आशंका जताए जाने पर तीन चिकित्सकों के पैनल ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बीच पीयूष के शव का पोस्टमार्टम किया। कुछ सैंपल जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा।


बादलपुर पुलिस करेगी जांच
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि घटनास्थल गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाना क्षेत्र का है। इसलिए स्थानीय पुलिस ने संबंधित थाने को जानकारी दे दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले की जांच बादलपुर पुलिस करेगी।
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