Ghaziabad News: पार्क में घूम रहे युवक को पीटा, चार पर रिपोर्ट दर्ज

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साहिबाबाद। पार्क में दोस्त के साथ घूम रहे युवक को चार लड़कों ने डीएलएफ सेंटर पार्क में पीटकर घायल कर दिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। काॅलोनी निवासी पवन बब्बर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा मनजीत आठ सितंबर की रात कालोनी स्थित पार्क में घूम रहा था। बेटे के साथ उसका दोस्त भी साथ था। उसी समय वहां मुस्तकीम, साहिद, मोहम्मद कैफ व कुछ अन्य लड़के आ गए। चारों ने मनजीत के साथ गाली गलौज की फिर पिटाई कर दी। उसे काफी चोटें पहुंची। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग आए तो आरोपी मौके से भाग गए। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।