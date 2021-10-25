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Ghaziabad News: चने की बोरियों के नीचे दबकर श्रमिक की मौत

Sat, 14 Nov 2026 01:08 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:08 AM IST
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Worker dies after being crushed under sacks of chickpeas
लोनी। ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्टरी में चने की बोरियों के नीचे दबने से श्रमिक की मौत हो गई। हादसा बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे हुआ। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। मृतक के भाई ने फैक्टरी प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी निवासी जय शंकर राय (40) ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में चने से सत्तू बनाने वाली फैक्टरी में काम करते थे। उनके भाई शिवशंकर राय ने बताया कि बृहस्पतिवार को काम करते समय अचानक चने की बोरियां ऊपर गिरने से दब गए। सहकर्मी उसे अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी संगीता देवी, पांच बेटियां और दो महीने का बेटा है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि हादसे की सूचना मिली है। जीटीबी अस्पताल में दिल्ली पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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