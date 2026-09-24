फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Women protested in Siddharth Vihar by lying down on the road in front of the encroachment removal team.

Ghaziabad News: सिद्धार्थ विहार में अतिक्रमण टीम के सामने सड़क पर लेटकर महिलाओं ने किया विरोध

Thu, 24 Sep 2026 02:16 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Women protested in Siddharth Vihar by lying down on the road in front of the encroachment removal team.

विज्ञापन
साहिबाबाद। आवास विकास परिषद की टीम ने बुधवार को सिद्धार्थ विहार के ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव और सेक्टर-10 में अतिक्रमण हटाने के दौरान टीम को विरोध झेलना पड़ा। लोगों ने अभद्रत भाषा का प्रयोग कर टीम को वापस भेजने का दबाव बनाया तो महिलाओं ने सड़क पर लेटकर विरोध किया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं और लोगों को समझाकर किसी तरह शांत किया। इसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जा सका।
दरअसल, सिद्धार्थ विहार में मकानों के आगे कमरे और टीनशेड बनाने समेत तमाम तरह के अतिक्रमण की सूचना आवास विकास परिषद को मिली थी। परिषद अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल मांगा। बुधवार को पुलिस बल मिलने के बाद आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता द्वितीय विकास गौतम, सहायक अभियंता मोहम्मद अंसारी, योगेंद्र गुप्ता अवर अभियंता और मुकुल शर्मा, विशाल सिंह आदि समेत पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को देखते ही निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचे। कुछ लोगों ने अधिकारियों को भाला-बुरा कहा और वापस जाने के लिए दबाव बनाया। महिलाएं भी विरोध करने पहुंच गईं और सड़क पर लेटकर अतिक्रमण का विरोध किया। निवासियों की ओर से आक्रोश को देखते हुए परिषद और पुलिस की ओर से अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत करके निवासियों को शांत किया। निवासियों दने कहा कि उनके घरों पर तोड़फोड़ करके अधिकारी चले जाएंगे, पूरे शहर में अतिक्रमण हो रखा है। उनके ही मकान और कॉलोनी क्या चुने गए। लोगों को शांत करने के बाद ही अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों ने साथ ही चेतावनी भी दी दोबारा अतिक्रमण न होना चाहिए।
विज्ञापन

आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता विकास गौतम ने बताया कि अधिकतर लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि पहले उनका ही अतिक्रमण क्यों हटाया जा रहा है, जबकि एक-एक कर सभी के आगे का अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। अन्य स्थानों पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed