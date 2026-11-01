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Ghaziabad News: अतिक्रमण के विरोध में महिलाओं ने तहसील पर किया हंगामा

Sun, 01 Nov 2026 02:00 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:00 AM IST
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Women created a commotion at the tehsil office in protest against encroachment
मोदीनगर। गोविंदपुरी क्षेत्र में सारा रोड पर अतिक्रमण के विरोध में महिलाओं ने शनिवार को तहसील मुख्यालय पर हंगामा किया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सारा मार्ग निवासी कुछ महिलाएं शनिवार को एकत्रित होकर तहसील मुख्यालय पहुंचीं और नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। महिलाओं का आरोप था कि सड़क के बीच में एक खोखा रखा हुआ है। अतिक्रमण के कारण आवाजाही बाधित हो रही है। खोखे पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। विरोध करने पर आरोपी मारपीट और गाली गलौज करते हैं। कई बार पुलिस से शिकायत की मगर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एसीपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर रेखा, सुमन, संतोष, बबीता और दीपा आदि मौजूद थीं।
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