Ghaziabad News: महिला को बच्चे सहित छोड़ा, तीन पर प्राथमिकी दर्ज

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एक कॉलोनी निवासी पीड़िता ने बताया कि वह सिमल शर्मा के साथ पिछले पांच साल से पति-पत्नी की तरह सह संबंध में रह रही थीं। सिमल पहले से शादीशुदा है। इस रिश्ते से उनका चार साल का बेटा भी है। बेटे को साथ रखने का सिमल ने भरोसा दिया था, लेकिन अब उसने मां-बेटे को साथ रखने से इन्कार कर दिया। इससे अब वह आर्थिक सुरक्षा की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि सिमल के भाई वीरू शर्मा और पुष्पम ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान उसे डराया-धमकाया गया और अभद्र व्यवहार किया गया। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना का कहना है कि पुलिस को पीड़िता ने फोटो, वीडियो, चैट और बच्चे के जन्म से संबंधित दस्तावेज जैसे साक्ष्य भी सौंपे हैं। उनके आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।

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साहिबाबाद। साहिबाबाद थानाक्षेत्र में एक महिला ने अपने सह संबंध पार्टनर और उसके दो रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पांच साल तक साथ रखने और चार साल के बच्चे को छोड़ दिया गया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच में जुट गई है।