'जीजा डंडे से पीटता था': पत्नी बनाती थी इंस्टाग्राम पर रील, पति करता था शक; टूट गई बीवी और लगा ली फांसी

'डंडे से बहन को पीटता था जीजा'

भाई का आरोप है कि आरोपी अक्सर शराब पीकर उनकी बहन के साथ मारपीट करता था और शराब के लिए रुपये मांगता था। रुपये नहीं देने पर डंडे से पीटता था। उन्होंने बताया कि बहन ने पिटाई से संबंधित वीडियो और अन्य साक्ष्य भी उन्हें दिखाए थे। आरोप है कि नौ सितंबर को भी उसे पीटा गया था। इसके बाद बहन ने घर की छत के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।