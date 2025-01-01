Ghaziabad News: बाजारों में तारों के मकड़जाल से बढ़ा हादसे का खतरा

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व्यापारियों का कहना है कि कई बार तेज हवा चलने पर तार एक-दूसरे से टकराते हैं और चिंगारी निकलती है। इससे लगता है कि किसी दिन कोई हादसा हो सकता है। सिहानी गेट व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि कई बार तार आपस में टकराकर टूट जाते हैं और लाइट गुल हो जाती है। घंटों बाद बिजली आपूर्ति बहाल होती है। व्यापार मंडल की ओर से कई बार ऊर्जा निगम और नगर निगम से तारों को अंडरग्राउंड करने की मांग की जा चुकी है।तुराबनगर मार्केट में भी कमोबेश यही हाल है। तुराबनगर मार्केट व्यापार मंडल की ओर से रजनीश बंसल ने बताया कि एक तो सकरी रोड है। आंबेडकर रोड से रमतेराम रोड तक करीब 100 दुकानें हैं। रोड सकरी होने के कारण दोनों ओर खंभों पर लटके तार और उनका मकड़जाल दुकानों से सटा हुआ है। सबसे ज्यादा दिक्कत बारिश और गर्मियों के दिनों में होती है। एक तार टूटने की वजह से कई दुकानों की बत्ती गुल हो जाती है। पिछले साल गर्मी में एक दुकान के ऊपर गोदाम में शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। जैसे आईजीएल और अन्य विभागों की लाइनें अंडरग्राउंड हैं, वैसे ही बिजली के तारों को भी अंडरग्राउंड किया जाना चाहिए।अधीक्षण अभियंता, ऊर्जा निगम अनिल कुमार सिंह का कहना है कि बिजनेस प्लान टू में इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव शामिल किया गया है। जर्जर तारों को बदलवाया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अंडरग्राउंड केबल डालने की योजना पर काम चल रहा है।