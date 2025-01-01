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गाजियाबाद: पुलिस से मुठभेड़ में चेन स्नेचर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल, एक साथी फरार; तमंचा-चेन बरामद

Tue, 17 Nov 2026 12:54 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 17 Nov 2026 12:54 AM IST
सार

गाजियाबाद के चिरोड़ी बाजार में महिला से चेन छीनने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को रविवार को लोनी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी।

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Chain snatcher arrested following a police encounter sustained a gunshot wound to leg while an accomplice rema
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के चिरोड़ी बाजार में महिला से चेन छीनने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को रविवार को लोनी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक कारतूस, चोरी की बाइक और महिला से छीनी गई चेन बरामद की है।

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पुलिस के मुताबिक, 16 नवंबर को लोनी थाना पुलिस की टीम चिरोड़ी चौकी बैरियर के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चेन छीनने की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश बाइक से बागपत की तरफ से आ रहे हैं। कुछ देर बाद पुलिस को एक बाइक पर दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार नेवला भट्टी गांव की तरफ नहर की पटरी पर भागने लगे।
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एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि पुलिस टीम ने पीछा किया तो उनकी बाइक फिसल गई। इसके बाद दोनों बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल की पहचान दीपक निवासी झिझाना, जिला शामली के रूप में हुई। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पूछताछ में दीपक ने बताया कि उसने अपने साथी हरिप्रकाश निवासी बिरालियान, थाना झिझाना, शामली के साथ मिलकर कुछ दिन पहले चिरोड़ी बाजार में एक महिला से चेन छीनी थी। 
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फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में एक अन्य मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, चेन छिनैती के मामले में पहले से एक मुकदमा दर्ज है। दीपक के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई में स्वाट टीम ग्रामीण जोन और लोनी थाना पुलिस की टीम शामिल रही।

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