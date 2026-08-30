Ghaziabad News: नाले की सफाई न होने से जलभराव, बीमारियों का खतरा

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उन्होंने नगर आयुक्त और मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से नाले की मशीनीकृत सफाई कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नाले में भारी मात्रा में कचरा और मलबा जमा होने से पानी की निकासी बाधित है। बदबूदार और दूषित पानी सड़कों पर फैलने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। विज्ञापन

वहीं, मामले पर जानकारी देते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। जल्द ही नाले की सफाई के काम को पूरा किया जाएगा। उन्होंने नगर आयुक्त और मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से नाले की मशीनीकृत सफाई कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नाले में भारी मात्रा में कचरा और मलबा जमा होने से पानी की निकासी बाधित है। बदबूदार और दूषित पानी सड़कों पर फैलने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।वहीं, मामले पर जानकारी देते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। जल्द ही नाले की सफाई के काम को पूरा किया जाएगा।

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वैशाली। सेक्टर-एक स्थित तिरुपति कॉम्प्लेक्स के पास बड़े नाले की सफाई और रखरखाव न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी राकेश कुमार ने बताया कि नाले की सफाई का काम करीब एक महीने से अधूरा है। सफाई का काम अधूरा होने से नाले में काफी समय से जमा मलबे के कारण जलनिकासी नहीं हो पा रही है। वहीं, सड़क पर जलभराव होने से लोगों को आवागमन में भी बाधा का सामना करना पड़ रहा है।