Ghaziabad News: जुबानी जंग तेज... महापौर बोलीं- प्रधानमंत्री को गाली दी, सतेंद्र ठाकुर बोले- थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं

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महापौर सुनीता दयाल ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि सतेंद्र ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दीप जलाने के कार्यक्रम को लेकर उन्हें गाली दी। उन्होंने सतेंद्र ठाकुर की ओर से फेसबुक पर डाले गए वीडियो को भी अपने वीडियो में शामिल करते हुए कहा कि यह जनता का विरोध नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विरोध था।वहीं, पार्षद रितु चौधरी ने सतेंद्र ठाकुर के समर्थन में वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि महापौर ने उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सतेंद्र ठाकुर उनके मामा हैं और उन्होंने ही उन्हें चुनाव लड़ाया था। सतेंद्र ठाकुर ने भी वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि महापौर ने उन्हें थप्पड़ मारने की बात कही। उनका कहना था कि सार्वजनिक रूप से उन्हें थप्पड़ मारने का महापौर को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था उन्होंने ही कराई थी।दोनों पक्षों की ओर से समर्थकों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इन वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर अपने-अपने पक्ष की सफाई दी जा रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।महापौर बोलीं- भ्रम फैला रहे सतेंद्र ठाकुरमहापौर सुनीता दयाल ने कहा कि सतेंद्र ठाकुर पार्षद नहीं हैं, लेकिन खुद को पार्षद बताकर लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। पार्षद रितु चौधरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई गाली दे, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी बात पर उन्होंने सतेंद्र ठाकुर की बात पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि यह विरोध जनता का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत था।सतेंद्र बोले- आहत होकर किया विरोधसतेंद्र ठाकुर ने कहा कि रितु चौधरी उनकी पुत्रवधू हैं और यह पारिवारिक रिश्ता है। वह 30 साल से भाजपा में हैं और खुद भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके अनुसार, रितु को उन्होंने ही चुनाव लड़ाया था और लोगों ने उनके कहने पर उन्हें वोट दिया। सतेंद्र ठाकुर का आरोप है कि महापौर ने उन्हें सपा का गुंडा बताया, जिससे आहत होकर उन्होंने विरोध किया। उनका कहना है कि उनका किसी तरह का गलत व्यवहार या मंशा नहीं थी।महापौर सुनीता दयाल शनिवार को बहरामपुर में विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंची थीं। इस दौरान विरोध से संबंधित दो वीडियो सामने आए हैं। इनमें कुछ लोग महापौर और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। महापौर के काफिले के पीछे भी कुछ लोगों के नारे लगाने का वीडियो सामने आया है। महापौर के अनुसार, उद्घाटन के बाद सतेंद्र ठाकुर ने विरोध किया। वहीं, सतेंद्र ठाकुर का कहना है कि विरोध के कारण उद्घाटन कार्यक्रम ही नहीं हो सका।