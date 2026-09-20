Ghaziabad News: धोखाधड़ी के मामले में वांछित गिरफ्तार

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एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि गोविंदपुरम निवासी अंकुर सिंघल पर निवेशकों से करोड़ों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। मामला एएसआर रियलटेक लिमिटेड और राइट अर्थ इंफ्रा एलएलपी की परियोजनाओं से संबंधित है। वादीगण की तहरीर के आधार पर नंदग्राम थाने में 28 जून 2026 और 16 जुलाई 2026 को दो मामले दर्ज किए गए थे।पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों, बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें निवेशकों से प्राप्त धनराशि अंकुर सिंघल के बैंक खातों में भी जमा होने की बात सामने आई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी संलिप्तता पाए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।