फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   vehicles will not get fuel from October 1.

Ghaziabad News: 26 हजार वाहनों को एक अक्तूबर से नहीं मिलेगा ईंधन

Wed, 16 Sep 2026 01:33 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
vehicles will not get fuel from October 1.

विज्ञापन
गाजियाबाद। जिले के 26 हजार वाहनों को एक अक्तूबर से डीजल-पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिल सकेगा। अब पेट्रोलपंप कर्मियों को आपूर्ति विभाग की ओर से एप डाउनलोड कराया जा रहा है और वह वाहन का नंबर डालकर पीयूसीसी के बारे में जान सकेंगे। यदि पीयूसीसी न हुई तो ईंधन नहीं दिया जाएगा। जिले में निजी और व्यावसायिक श्रेणी के 10 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इसमें जनवरी माह तक पौने चार लाख वाहनों का प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र नहीं था। सख्ती बढ़ने के बाद यह आंकड़ा अब 26 हजार रह गया है। इसमें छह हजार कार और 20 हजार दोपहिया वाहन हैं। हालांकि, डीजल के 10 और पेट्रोल, सीएनजी के 15 साल पुराने वाहन भी अभी जिले की सड़कों पर खुलेआम दौड़ रहे हैं। कुल मिलाकर तीन लाख से अधिक वाहन जिले की आबोहवा को बिगाड़ने में आगे हैं।
दरअसल, एनजीटी के आदेश का पालन कराने के लिए आपूर्ति विभाग ने पेट्रोलपंप कर्मियों को एप डाउनलोड़ कराना शुरू कर दिया है। इससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा सकेगी। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने मंगलवार को खुद पंपों पर जाकर प्रबंधकों और कर्मचारियों को एप डाउनलोड कराकर इसका ट्रायल भी देखा। उन्होंने बताया कि अगले दो दिन तक इसी तरह ट्रायल किया जाएगा। पंपकर्मियों को सख्त हिदायत है कि वे एक अक्तूबर के बाद किसी भी ऐसे वाहन में तेल, सीएनजी न भरें, जिसका पीयूसीसी नहीं है। इसका उल्लंघन होने पर पंप प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

-बिना नंबर अपडेट के हो रही दिक्कत :
जिले में 250 से अधिक पीयूसीसी जांच केंद्र हैं। ऐसे वाहन स्वामी जिनकी आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनको पीयूसीसी कराने में दिक्कत है। पीयूसीसी कराने के दौरान ओटीपी अब उसी नंबर पर जा रहा है, जो आरसी में अपडेट है। ऐसे में जिनके नंबर अपडेट नहीं है या फिर उनका रजिस्टर्ड नंबर किसी दूसरे के पास चल रहा है, उनको पीयूसीसी जारी कराने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आरटीओ में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए मारामारी देखने को मिल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed