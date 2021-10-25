Ghaziabad News: राजीव कॉलोनी में यूपीसीडा ने गृह स्वामियों को जारी किया नोटिस

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यूपीसीडा के इस नोटिस से स्थानीय लोगों में भय का माहौल हो गया है। क्षेत्रीय पार्षद सुधीर कुमार ने लोगों को विश्वास दिलाया कि विभाग इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। पार्षद का आरोप है कि यह किसी राजनीतिक दल की शह पर लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। यूपीसीडा की ओर से जारी नोटिस में न तो कोई तारीख अंकित है और न ही किसी अधिकारी की मुहर लगी हुई है।पार्षद ने बताया कि विभागीय टीम नोटिस चस्पा करने पहुंची थी, जिसे रुकवा दिया गया। उन्होंने बताया कि लोगों के साथ मिलकर वह शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री से भी मिलेंगे।यूपीसीडा के क्षेत्रीय अधिकारी सोनू कुमार पांडेय ने बताया कि पहले यह क्षेत्र नगर निगम में था। अप्रैल 2025 में यह यूपीसीडा को हस्तांतरित हुआ है। पिछले दिनों आईजीआरएस पोर्टल पर एक शिकायत आई थी, जिसकी जांच के बाद राजीव कॉलोनी सेंट्रल पार्क की जमीन पर अवैध तौर पर इमारत बनी हुई पाई गई। ऐसे में पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना आवश्यक हो गया था।नोटिस में सभी संबंधित व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। उन्हें 15 दिन के अंदर यूपीसीडा की इस जमीन को पूरी तरह खाली करने को कहा गया है।स्थानीय पार्षद सुधीर कुमार ने कहा कि यह कॉलोनी 60 से 70 वर्ष पुरानी है। काॅलोनी में करीब 20 से 22 हजार लोग रह रहे हैं। पहले तो यहां प्लॉटिंग की गई, तब तक अधिकारी कहां सोते रहे, इतने वर्षों बाद अब काॅलोनी को अवैध बताया जा रहा है। पार्षद ने कहा कि वह लोगों का अहित नहीं होने देंगे, इस संबंध में कैबिनेट मंत्री से भी बात हो चुकी है, किसी का भी मकान नहीं टूटने दिया जाएगा।