गाजियाबाद में बिजली कटौती पर हंगामा: 12 घंटे से बत्ती गुल, कनावनी डूब क्षेत्र में लोगों ने पुस्ता रोड किया जाम

गाजियाबाद के कनावनी गांव के डूब क्षेत्र में मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 12 घंटे से बिजली नहीं आने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने पुस्ता रोड पर जाम लगा दिया। लोगों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की। करीब 40 मिनट तक सड़क जाम के कारण यातायात प्रभावित रहा।

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स्थानीय निवासी विमलेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र में कई घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं। इसके बावजूद सुबह से आपूर्ति नहीं हो रही है। बिजली नहीं होने से घरों के रोजमर्रा के काम प्रभावित होने के साथ बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाओं की तैयारी पर भी असर पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि सोमवार रात से बिजली नहीं रहने से गर्मी और पेयजल की समस्या भी बढ़ जाती है।जाम के दौरान कुछ लोगों के बीच बिजली समस्या को लेकर कहासुनी भी हो गई, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बनी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस की मौजूदगी में लोगों को शांत कराकर यातायात सुचारु कराने की कोशिश की गई।सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुचारु रूप से हो रही है। वहां नए बिजली कनेक्शन को लेकर समस्या चल रही। बिजली कटौती की कोई समस्या नहीं है।