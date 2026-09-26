Ghaziabad News: संदिग्ध परिस्थितयों में फंदे से लटकी मिली दो साल मासूम और उसकी मां

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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के अनुसार, हरदोई के सांपखेड़ा गांव निवासी अनिरुद्ध उर्फ सोनू (30) और उन्नाव के चकलेशी निवासी प्रीति (28) की 16 जून 2021 को शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों पहले कुछ समय तक सांपखेड़ा में रहे। वहीं, इस बीच साेनू की वैशाली स्थित मैक्स अस्पताल में लैब तकनीशियन की नौकरी लग गई। इसके बाद वह खोड़ा में आकर रहने लगा। वह गली नंबर-7 में अपने पत्नी को भी ले आया। इस तीन मंजिला मकान के पहली मंजिल स्थित किराये के कमरे में वह पत्नी के साथ रहने लगा, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बहन रिंकी रहती है। दंपती की दो वर्षीय बेटी अक्षिता थी, जो एक महीने पहले ही दो साल की पूरी हुई थी।पुलिस के अनुसार, पिछले एक सप्ताह से सोनू नौकरी पर नहीं जा रहा था, जिसके पीछे उसने फ्लू से परेशान होना व कमर दर्द बताया हुआ था। हालांकि बृहस्पतिवार शाम को ही वह परिवार के साथ राजस्थान के मेंहदीपुर बालाजी से लौटा। इसके बाद शाम को परिवार में प्रीति का पति व उसकी मां रामवती देवी 50 से विवाद हुआ था। शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे वह दवा लेने के लिए बाहर गए था। इसी दौरान नीचे रहने वाली उनकी बहन रिंकी सिंह की 10 वर्षीय बेटी अनन्या किसी काम से फ्लैट पर पहुंची।अनन्या ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उसने गेट के नीचे से लोहे की जाली से झांककर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर घबरा गई। उसने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोग और उसकी मां रिंकी सिंह मौके पर पहुंच गए। लोगों ने भी खिड़की से देखने पर मां और बेटी को फंदे से लटका पाया।स्थानीय लोगों ने तुरंत फ्लैट का दरवाजा तोड़ दिया और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में डायल-112 और खोड़ा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया। एसीपी का कहना है कि पति सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में प्रीति के परिजनों की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है।पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में दंपति के बीच किसी प्रकार के विवाद की जानकारी भी सामने नहीं आई है। पड़ोसियों और परिजनों के अनुसार दोनों सामान्य तरीके से रह रहे थे और पड़ोसियों के अनुसार प्रीति बहुत खुश हों।पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला के मायके पक्ष को भी घटना की सूचना दे दी गई है। उनके बयान भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे।सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। फिलहाल हत्या, आत्महत्या, पारिवारिक विवाद और अन्य संभावित कारणों सहित सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।घटना का खुलासा 10 वर्षीय अनन्या की सतर्कता से हुआ। जब उसने खिड़की से अंदर का दृश्य देखा तो घबराकर चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। खिड़की से झांकने पर मां-बेटी को फंदे से लटका देखकर कई लोग दहशत में आ गए। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में शोक और स्तब्धता का माहौल है।