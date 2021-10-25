Ghaziabad News: घर से चोरी करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, 65 हजार रुपये और आभूषण बरामद

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गाजियाबाद। गोविंदपुरम इलाके में करीब 12 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी किए गए 65 हजार रुपये नकदी और सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान समीर और अनवर निवासी मसूरी के रूप में हुई है।पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने बताया कि गोविंदपुरम के आई ब्लॉक निवासी जयंत ने 29 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी। जयंत के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के आभूषण और नकदी चुरा ली थी। यह घटना तब हुई जब जयंत बाहर गए हुए थे। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में लगातार प्रयास कर रही थी। कई सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस की मदद से इन बदमाशों को चिह्नित किया गया। इसके बाद उन्हें दबोच लिया गया। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।गिरफ्तार किए गए समीर और अनवर चोरी के सामान को बेचने की फिराक में थे। उन्होंने आभूषण बेचकर मिलने वाले पैसे को आपस में बांटने की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद किया है। बरामद सामान में 65 हजार रुपये नकदी शामिल है। इसके साथ ही सोने और चांदी के आभूषण भी मिले हैं।