Ghaziabad News: बंद मकान में चोरी करने वाले दो चोर गिरफ्तार, गहने, नकदी, तमंचा बरामद

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एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि सुंदर विहार कॉलोनी निवासी माधव मिश्रा छह सितंबर को परिवार के साथ शाहदरा फिल्म देखने गए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और 21 हजार रुपये चोरी कर लिए थे। अगले दिन तड़के करीब साढ़े तीन बजे परिवार घर लौटा तो दरवाजे का ताला टूटा मिला। मामले में पूजा मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पुलिस ने दस सितंबर को मुठभेड़ के बाद आकिब निवासी लिसाड़ी, मेरठ और ध्यान सिंह निवासी डाबर तालाब को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उन्होंने अपने दो साथियों के नाम बताए। शनिवार को पुलिस ने सभापुर अंडरपास के पास से राज मोहम्मद उर्फ राजू और आदिल निवासी डाबर तालाब को गिरफ्तार कर लिया।