Ghaziabad News: स्कूल गई कक्षा दस की दो छात्राएं लापता
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:19 AM IST
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मोदीनगर। नगर के एक गांव से शनिवार सुबह स्कूल गईं दसवीं की दो छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। गांव निवासी 14 और 15 वर्षीय किशोरी नगर के एक स्कूल में कक्षा दस की छात्रा है। शनिवार सुबह दोनों छात्राएं घर से स्कूल के लिए निकली थीं, लेकिन घर नहीं लौटी। परिजन छात्राओं को खोजते हुए स्कूल पहुंचे तो वहां से अनुपस्थित होने की जानकारी मिली। परिजनों ने छात्राओं को काफी तलाश किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुलिस टीमें छात्राओं की तलाश में लगी है।
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