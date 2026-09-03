Ghaziabad News: युवक की बेरहमी से पिटाई करने के आरोप में दो गिरफ्तार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:54 AM IST
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खोड़ा। खोड़ा थानाक्षेत्र में मंगलवार को युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि वायरल वीडियो में एक युवक को चारपाई पर उल्टा लिटाकर डंडे से पीटा जाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में मारपीट के साथ गाली-गलौज और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि युवक की पिटाई युवती से अफेयर के नाम पर की गई। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो में नजर आ रहे खोड़ा निवासी कृष्णा और ऋषि को गिरफ्तार किया है। एसीपी ने बताया कि दोनों मामले दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है कि वीडियो कब और कहां बनाया गया तथा मारपीट की वास्तविक वजह क्या थी। ब्यूरो
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