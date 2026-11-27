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साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को राह चलते लोगों से मोबाइल और चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छीने हुए मोबाइल फोन की बिक्री से मिले 10510 रुपये नकद बरामद हुए हैं। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी समीर गरिमा गार्डन और इमरान हर्ष विहार, टीलामोड़ थानाक्षेत्र के निवासी है। पुलिस ने 18 नवंबर, 2026 को महाराणा प्रताप मूर्ति के पास से एक आईफोन छीनने की शिकायत पर जांच शुरू की थी। बाइक दिल्ली के वजीराबाद से चोरी की थी। उन्होंने 14 नवंबर, 2026 को मंगल पांडे चौक से भी एक मोबाइल फोन छीना था। पिछले महीने साहिबाबाद के मोहन नगर क्षेत्र से भी एक आईफोन भी लूटा था।

