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गाजियाबाद: दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित दो आरोपियों को मुठभेड़ में लगी गोली, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद

Sun, 18 Oct 2026 09:34 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 18 Oct 2026 09:34 AM IST
सार

एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चमन कॉलोनी निवासी मुस्तकीम (48) और सिद्धार्थ विहार निवासी प्रदीप (40) के रूप में हुई है।

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Two accused arrested following an encounter in Ghaziabad's Vijay Nagar
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के विजयनगर में दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित चल रहे दो आरोपियों को शनिवार रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शालीमार नगर स्थित जल निगम प्लांट के पास दोनों के होने की सूचना पर पुलिस ने फ्रेग्रेंस सोसाइटी के पास बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू की थी। 

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पुलिस को देखकर बाइक सवार आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। रास्ता उबड़-खाबड़ होने के कारण उनकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। पुलिस टीम को पास आता देख आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी।
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एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चमन कॉलोनी निवासी मुस्तकीम (48) और सिद्धार्थ विहार निवासी प्रदीप (40) के रूप में हुई है। दोनों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक और दो मोबाइल बरामद हुए हैं। घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

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