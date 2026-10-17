गाजियाबाद: व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजी, साइबर जालसाजों ने निकले 4.88 लाख रुपये

गाजियाबाद के राजेंद्र नगर निवासी एक व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। जालसाजों ने व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर उनके बैंक खातों से 4,88,000 रुपये की अनधिकृत निकासी की है। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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साहिबाबाद में रहने वाले अशोक कुमार बर्मन ने बताया कि 14 अक्तूबर 2026 को शाम करीब 4:24 बजे उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर 'आईसीआईसीआई पेंशन कार्ड' नामक एक एपीके फाइल मिली। इस फाइल को खोलने के बाद जालसाजों ने उनके मोबाइल डिवाइस तक पहुंच बना ली। इसके बाद, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में उनके चार फिक्स्ड डिपॉजिट बिना उनकी जानकारी या अनुमति के बंद कर दिए गए। फिर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खाते से 4,88,000 रुपये की अनधिकृत निकासी की गई। इसके अतिरिक्त, उनके आईसीआईसीआई बैंक बचत खाते से भी 4,88,000 रुपये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए। बर्मन ने पुष्टि की कि उन्होंने इन लेनदेन को अधिकृत नहीं किया था और न ही किसी के साथ कोई ओटीपी साझा किया था।अशोक कुमार बर्मन ने 14 अक्तूबर 2026 को ही अनधिकृत निकासी का पता चलने पर संबंधित बैंकों से संपर्क किया। उन्होंने अपने खातों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है।