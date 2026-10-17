गाजियाबाद: मोबाइल झपटकर भाग रहा था रितिक, ट्रेन की चपेट में आकर दोनों पैर कटे, दो अन्य साथी भी गिरफ्तार

27 कैमरों की फुटेज से खुला झपटमारी का राज

एसीपी ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह रितिक के मालगाड़ी की चपेट में आने की सूचना मिलने के बाद चार पुलिस टीमों को जांच में लगाया गया। टीमों ने घटनास्थल और आसपास के 27 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में रितिक सुबह करीब तीन बजे घर से निकलता दिखाई दिया। गौशाला फाटक के पास उसके तीन साथी मिले। चारों पहले साहिबाबाद गए, लेकिन वहां झपटमारी का मौका नहीं मिला तो रेलवे स्टेशन की ओर पहुंच गए। रेलवे लाइन के दोनों ओर आठ से 10 फीट ऊंची दीवार होने के कारण आरोपी गौशाला फाटक के पास दीवार के सहारे रखी बेंच पर चढ़कर रेलवे ट्रैक की ओर कूद गए। इसके बाद उन्होंने यात्रियों को निशाना बनाया।