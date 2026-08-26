Ghaziabad News: पुराने वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 32 गाड़ियां जब्त

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिवहन विभाग ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के संचालकों के साथ मंगलवार को अहम बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जब्त किए गए पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नियमानुसार और तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाए और इसका पूरा ब्योरा सुरक्षित रखा जाए।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अमित राजन राय ने बताया कि विशेष टीमें यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाकर सघन चेकिंग कर रही हैं। अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तय आयु पूरी कर चुका कोई भी वाहन एनसीआर की सड़कों पर न दौड़े।विभाग की अपील: खुद कराएं स्क्रैप, कार्रवाई से बचेंपरिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के दस्तावेजों और उम्र की जांच कर लें। तय समयसीमा पार कर चुके वाहनों को सड़कों पर कतई न निकालें और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें स्वयं अधिकृत अरवीएसएफ केंद्रों पर स्क्रैप करवाएं।जिले में पांच अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटरआरके स्विफ्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शरफुद्दीन जावली, लोनीसरल ऑटो स्क्रैपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली-मेरठ रोड, मोरटासेवन स्टार ऑटो स्क्रैपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्राम मोहिउद्दीनपुर, मैनापुरएसएस इंटरप्राइजेज बन्थलावाईजी स्टार ऑटो स्क्रैपिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड भनेड़ा खुर्द, लोनी