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Ghaziabad News: यातायात पुलिस सख्त, 300 ऑटो से उतरवाईं अवैध सीटें, 15 सीज

Thu, 17 Sep 2026 01:05 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:05 AM IST
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Traffic police crack down: illegal seats removed from 300 autos, 15 vehicles seized.

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गाजियाबाद। ऑटो में चालक के बगल में बैठकर जा रहे सिपाही की मौत और अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद यातायात पुलिस ने अवैध रूप से अतिरिक्त सीटें लगाकर चलने और क्षमता से अधिक सवारियां ढोने वाले ऑटो के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया है। बुधवार को यातायात पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। पहले ही दिन करीब 300 ऑटो से अवैध सीटें मौके पर ही उतरवाई गईं। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर 216 ऑटो के चालान किए गए और 15 ऑटो सीज किए गए।
इस दौरान सभी सब-जोन के प्रमुख चौराहों, मेट्रो स्टेशनों, बस अड्डों और अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस टीमों ने सघन चेकिंग की। ऐसे ऑटो विशेष रूप से निशाने पर रहे, जिनमें चालक की सीट के दोनों तरफ अवैध रूप से अतिरिक्त सीटें लगाई गई थीं।
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पुलिस टीमों ने वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वैध परमिट और अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की। बिना वैध कागजात या परमिट के संचालित मिले वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया।
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कार्रवाई के साथ पुलिस ने चालकों और यात्रियों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया। पुलिसकर्मियों ने चालकों को चेतावनी दी कि वे चालक की सीट के बगल में किसी भी स्थिति में सवारी न बैठाएं। यात्रियों को भी समझाया गया कि वे जान जोखिम में डालकर चालक की सीट के पास बैठकर सफर न करें।

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शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए यह अभियान 17 सितंबर तक लगातार जारी रहेगा। ऑटो चालक वाहनों में किसी तरह का अवैध संशोधन न करें और ओवरलोडिंग से बचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
त्रिगुन बिसेन, पुलिस उपायुक्त (यातायात)
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