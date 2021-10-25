Ghaziabad News: टीपीजी क्रिकेट अकादमी ने जेएनएनवाईसी को 172 रन से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीपीजी क्रिकेट अकादमी की टीम 39 ओवर में 395 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद अजहान ने 157 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि अव्यक्त त्यागी ने 107 रन बनाकर शतक पूरा किया। अव्यक्त ने अपनी पारी में 16 चौके और एक छक्का लगाया। जेएनएनवाईसी की ओर से यश ने 65 रन देकर तीन विकेट लिए। अभिमन्यु शर्मा और अव्यांश ने दो-दो विकेट हासिल किए।396 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेएनएनवाईसी क्रिकेट अकादमी की टीम 223 रन पर सिमट गई। इशु ने 71 रन बनाकर टीम को संभालने का प्रयास किया। अव्यांश ने 40 और हर्षित प्रताप ने 33 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई। टीपीजी की ओर से पार्थ गोस्वामी ने 78 रन देकर चार विकेट झटके। अंकित शर्मा ने 39 रन देकर तीन और पूरन दुबे ने 14 रन देकर दो विकेट हासिल किए।