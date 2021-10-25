Ghaziabad News: टाइगर क्लब ने न्यू स्टार्टर्स को दी शिकस्त

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गाजियाबाद। टाइगर क्रिकेट क्लब ने न्यू स्टार्टर्स को 37 रन से शिकस्त देकर जीत दर्ज की। 20 ओवर के निर्धारित ओवर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टाइगर क्रिकेट क्लब की टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यू स्टार्टर्स की टीम ने 19.1 ओवर में 133 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ टाइगर क्रिकेट क्लब ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस मैच में दीपक राना ने 36 गेंद में 54 रन की बेहतरीन पारी खेलने और टीम को जीत के तरफ पहुंचाने के लिए टाइगर क्रिकेट क्लब की ओर से दीपक राना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही आलोक राना को बेस्ट बॉलर का खिताब दिया गया।