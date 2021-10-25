Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Tiger Club defeated New Starters

Ghaziabad News: टाइगर क्लब ने न्यू स्टार्टर्स को दी शिकस्त

Wed, 11 Nov 2026 12:52 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Tiger Club defeated New Starters
गाजियाबाद। टाइगर क्रिकेट क्लब ने न्यू स्टार्टर्स को 37 रन से शिकस्त देकर जीत दर्ज की। 20 ओवर के निर्धारित ओवर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टाइगर क्रिकेट क्लब की टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यू स्टार्टर्स की टीम ने 19.1 ओवर में 133 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ टाइगर क्रिकेट क्लब ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस मैच में दीपक राना ने 36 गेंद में 54 रन की बेहतरीन पारी खेलने और टीम को जीत के तरफ पहुंचाने के लिए टाइगर क्रिकेट क्लब की ओर से दीपक राना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही आलोक राना को बेस्ट बॉलर का खिताब दिया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed