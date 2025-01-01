Ghaziabad News: महिला अस्पताल में दो माह से डिब्बे में बंद है थायराइड जांच मशीन

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टीम ने जिला एमएमजी अस्पताल का भी निरीक्षण किया। वहां भी व्यवस्थाओं में कई कमियां सामने आईं। टीम ने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ. पिंकी जोवल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एसआरएम के दूसरे चरण में प्रदेश के बरेली, अयोध्या, झांसी, कानपुर, अलीगढ़, बस्ती, मेरठ और मिर्जापुर मंडलों में निरीक्षण किया जा रहा है। सात मंडलों में 14 से 17 नवंबर तक निरीक्षण होना है, जबकि मेरठ मंडल में टीमें 20 नवंबर तक स्वास्थ्य इकाइयों का जायजा लेंगी। मेरठ मंडल के निरीक्षण की जिम्मेदारी सहारनपुर मंडल को दी गई है।26 सदस्यीय टीमें कर रहीं निरीक्षणनिरीक्षण के लिए मंडल और जिला स्तर पर 26 सदस्यीय टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक टीम में चिकित्सक या चिकित्साकर्मी का होना अनिवार्य है। जिला स्तरीय टीमों को आवंटित ब्लॉक में कम से कम 15 से 20 स्वास्थ्य इकाइयों का निरीक्षण करना है। इसके लिए ओडीके प्लेटफार्म पर निर्धारित चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। निरीक्षण के दायरे में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, विशेष अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और नगरीय स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों की व्यवस्थाएं भी जांची गईं। इस अभियान में दो सौ से अधिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की टीमें शामिल हैं। प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई की जियो टैगिंग और सेल्फी निर्धारित व्हाट्सएप समूह में भेजी जा रही है। निरीक्षण के बाद टीमें रिपोर्ट और प्रस्तुतीकरण तैयार करेंगी। 22 नवंबर तक मंडल स्तर की रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजी जाएगी। इसके बाद प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी।