Ghaziabad News: वाहन चुराने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन बाइक बरामद
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:48 AM IST
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साहिबाबाद। साहिबाबाद पुलिस ने बुधवार को तीन वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की तीन बाइक और एक उपकरण बरामद हुआ। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि पकड़े गए आरोपी मोमीन, जुनैद और नईम उर्फ चीरा उर्फ कालिया हैं। ये शहीद नगर, साहिबाबाद के निवासी हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें शहीद नगर से पकड़ा। आरोपियों ने दिल्ली और गाजियाबाद में वाहन चोरी की वारदातें स्वीकार कीं। वे पेचकस नुमा टी आकार की लोहे की पत्ती को विशेष चाबी बनाकर ताले खोलते थे। बरामद बाइक नवीन पार्क और कल्लन चौक से चुराई गई थीं। नईम पर 12 गंभीर मामले दर्ज हैं। मोमीन पर पांच और जुनैद पर चार वाहन चोरी के मामले पहले से दर्ज हैं।
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