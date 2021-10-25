Ghaziabad News: राजनगर एक्सटेंशन में वादे हजार, सुविधाएं नदारद

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स्टार रामेश्वरम सोसायटी के निवासी ललित गुप्ता ने बताया कि यहां रहते हुए 10 साल से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रस्तावित पोस्ट ऑफिस नहीं बना। हिंडन, गुलधर और मोहननगर मेट्रो स्टेशन जाने के लिए सिटी बस की सुविधा नहीं है। शेयरिंग ऑटो भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में लोगों को निजी या रिजर्व वाहन से ही सफर करना पड़ता है। क्षेत्र में प्रस्तावित स्वास्थ्य केंद्र भी अब तक नहीं बना है। इससे छोटी-मोटी बीमारी के इलाज के लिए भी निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।उन्होंने बताया कि स्टार रामेश्वरम से सिहानी रोड तक करीब 70 मीटर का पैदल रास्ता डेढ़ साल से निर्माणाधीन है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। स्टार रामेश्वरम सोसायटी के पास मुख्य मार्ग पर न रेड लाइट है, न स्पीड ब्रेकर और न ही सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग। निवासियों के मुताबिक, इस वजह से यहां आए दिन हादसे होते हैं और दो लोगों की जान भी जा चुकी है। फॉर्च्यूनर रेजीडेंसी निवासी मनोज मलिक ने बताया कि नालों की नियमित सफाई नहीं होती। सड़कों के किनारे गंदगी रहती है और पेड़ों की देखरेख भी नहीं होती। डिवाइडर अस्त-व्यस्त हैं। सड़कों पर अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या भी आम है। निवासियों का आरोप है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रमुख सड़कों पर कैमरे लगाने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कैमरे नहीं लगाए गए।इसी तरह गुलमोहर गॉर्डन निवासी अभिषेक पांडेय ने कहा कि टाउनशिप बसने के बाद भी यहां सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं। सड़कों की स्थिति भी खराब है।फेडरेशन अध्यक्ष सचिन त्यागी ने कहा कि राजनगर एक्सटेंशन की लंबित योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। इन समस्याओं की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल और समाधान दिवस में भी की गई है। अब लोगों को उम्मीद है कि शिकायतों के बजाय धरातल पर काम दिखाई देगा।