Ghaziabad News: चोरों ने अलग-अलग चार घर खंगाले, लाखों की नकदी-जेवर चोरी

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मधुबन बापूधाम के गुलधर निवासी पुष्पेंद्र के घर से 22 सितंबर की तड़के चार मोबाइल, बिछुए और 10280 रुपये नकद चोरी हुए। चोर छत के रास्ते घर में घुसा था, जब परिवार के लोग सो रहे थे। कविनगर के विवेकानंद नगर निवासी मुकुल रस्तौगी के घर में 21 सितंबर को दिनदहाड़े चोरी हुई। चोर लाखों रुपये के जेवर और नकद ले गए, जब मुकुल डाकघर गई थीं। विजयनगर के सेक्टर नौ निवासी दुष्यंत कुमार शर्मा के घर के ताले तोड़कर लाखों के जेवर और नकद चोरी कर लिए गए। दुष्यंत 21 सितंबर को बाहर गए थे और लौटने पर घर में सामान बिखरा मिला। सिहानी गेट के लोहियानगर निवासी सन्नी चान्दना के घर से 21 सितंबर की देर रात कृष्ण अवतार का मोबाइल चोरी हुआ। आसपास के कैमरों में एक संदिग्ध व्यक्ति आता-जाता दिखाई दिया है। इन सभी मामलों में संबंधित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।पुष्पेंद्र ने मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनके घर से तीन स्मार्ट और एक सादा मोबाइल चोरी हुआ था। मुकुल रस्तौगी ने कविनगर थाने में तीन चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दुष्यंत कुमार शर्मा ने विजयनगर थाने में लाखों की चोरी का मामला दर्ज कराया है। सन्नी चान्दना ने सिहानी गेट थाने में मोबाइल चोरी की रिपोर्ट लिखाई है।डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने चोरी की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित एसीपी और थाना प्रभारियों से जानकारी मांगी है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इन वारदात की जांच कर रही है।