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Ghaziabad News: एसडीएस क्रिकेट टीम ने बालाजी टीम को सात विकेट से हराया

Sun, 08 Nov 2026 01:08 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:08 AM IST
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The SDS cricket team defeated the Balaji team by seven wickets.
साहिबाबाद। सभापुर स्थित मैदान पर शनिवार को बीआर शर्मा स्पोर्ट्स वेलफेयर की ओर से आयोजित द्वितीय माता शांति देवी मेमोरियल अंडर-13 क्रिकेट टूर्नामेंट में बालाजी क्रिकेट टीम (जूनियर) और एसडीएस क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला हुआ। इसमें एसडीएस की टीम ने सात विकेट से जीत दर्ज की। बल्लेबाजी करने उतरी बालाजी टीम 90 रन पर आउट हो गई। एकलव्य ने 36, भारत ने 13 और रिशान ने 10 रन बनाए। एसडीएस की ओर से आयुष ने चार, फैजान ने दो और गणेश व लविश ने एक-एक विकेट लिया। एसडीएस टीम ने 91 रन बनाते हुए मुकाबला जीत लिया। सार्थक ने 25, काव्या ने 23 और फैजान ने 16 रन का योगदान दिया। आयुष को प्लेयर ऑफ द मैच और एकलव्य को फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।
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