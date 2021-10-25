Ghaziabad News: हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजन ने लगाया जमा

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दरअसल, चिरोड़ी में बृहस्पतिवार देर रात को सोनू की गोली मारकर हत्या करने के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुक्रवार देर रात परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्दे खाक करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज लोगों ने चिरोड़ी रोड पर परिजन ने जाम लगा दिया। करीब आधा घंटे तक परिजन सड़क पर डटे रहे और पुलिस मौके पर पहुंची तो आश्वासन दिया कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और शनिवार को आरोपियों को गिरफ्तार करके केस का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके बाद परिजन शव लेकर कब्रिस्तान के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने बताया कि शोएब ने सलमान, फिजू का सोनू से कुछ विवाद हुआ था। जबकि 10-15 दिन पहले आजिम का भी सोनू से रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस का दावा है कि एक हत्यारोपी को संदेह था कि सोनू उसकी बहन से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। इसलिए इन सभी कारणों के चलते हत्या होने की आशंका है।एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित मोईन की शिकायत पर शोएब, सलमान, फिजू और आजिम से भी विवाद हुआ था। चार हत्यारोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।यह था प्रकरणचिरोड़ी निवासी सोनू पर चाऊमीन के ठेले के पास बाइक सवार बदमाशों ने कई रांउड फायरिंग की थी। सोनू के सीने में गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद परिजन ने चिरोड़ी-बंथला मार्ग जाम कर दिया था। हालांकि रात में अधिकारियों ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया तो वह शांत हो गए। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्रवार तक हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजन ने चिरोडी मार्ग पर जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने आश्वासन देकर खुलवाया।