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गाजियाबाद: विधान परिषद चुनाव के चलते कल बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

Thu, 22 Oct 2026 09:08 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 09:08 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में द्विवार्षिक चुनाव होने हैं। इसी के चलते गाजियाबाद जिले में शुक्रवार, 23 अक्तूबर को अवकाश घोषित किया गया है। जिले के सभी स्कूल-कॉलेज इस दिन बंद रहेंगे।
 

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Schools and colleges to remain closed tomorrow due to Legislative Council elections Basic Education Officer is
स्कूल बंद। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में द्विवार्षिक चुनाव होने हैं। इसी के चलते गाजियाबाद जिले में शुक्रवार, 23 अक्तूबर को अवकाश घोषित किया गया है। जिले के सभी स्कूल-कॉलेज इस दिन बंद रहेंगे।

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यह अवकाश विशेष रूप से चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर रखा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। साथ ही, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी छुट्टी की घोषणा की है। यह आदेश जिले के सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी संस्थान प्रभावित होंगे। इसमें परिषदीय विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
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अवकाश में शामिल संस्थान
अवकाश के दायरे में राजकीय विद्यालय भी आएंगे। मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इस छुट्टी का हिस्सा होंगे। सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल भी अवकाश पर रहेंगे। आईसीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूल भी बंद रहेंगे। यूपी बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। अधिकारियों ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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