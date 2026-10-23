फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Incident at a housing society in Nandgram 80-year-old man falls from 12th-floor balcony dies in Ghaziabad

गाजियाबाद: नंदग्राम की सोसाइटी में हादसा, 12वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिरे 80 वर्षीय बुजुर्ग, मौत

Fri, 23 Oct 2026 09:37 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 23 Oct 2026 09:37 AM IST
सार

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में स्थित युनिनव हाईट सोसाइटी में एक दुखद घटना सामने आई है। शुक्रवार की सुबह 80 वर्षीय बुजुर्ग ओमप्रकाश की 12वीं मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है।
 

विज्ञापन
Incident at a housing society in Nandgram 80-year-old man falls from 12th-floor balcony dies in Ghaziabad
12वीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में स्थित युनिनव हाईट सोसाइटी में एक दुखद घटना सामने आई है। शुक्रवार की सुबह 80 वर्षीय बुजुर्ग ओमप्रकाश की 12वीं मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन


नंदग्राम के एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतक ओमप्रकाश युनिनव हाईट सोसाइटी के एफ ब्लॉक में रहते थे। उनका निवास फ्लैट संख्या 1208 में था, जहां वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ निवास करते थे। यह दुखद घटना शुक्रवार की सुबह लगभग साढ़े सात बजे घटित हुई। ओमप्रकाश अपनी बालकनी में टहलने के लिए गए थे। टहलते समय वह अचानक अनियंत्रित हो गए और संतुलन खो बैठे। इसी दौरान वह 12वीं मंजिल से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग ओमप्रकाश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनका उपचार भी लंबे समय से चल रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन


परिवार और मूल निवास
एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने ओमप्रकाश के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया। ओमप्रकाश मूल रूप से जनपद शामली के निवासी थे। वह थाना कांधला के अंतर्गत आने वाले गांव ईलम के रहने वाले थे। अपने पैतृक गांव में वह खेतीबाड़ी का कार्य करते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


बेटे के साथ निवास
ओमप्रकाश पिछले चार साल से अपने बेटे विपिन के साथ गाजियाबाद में रह रहे थे। वे दोनों युनिनव सोसाइटी के फ्लैट संख्या 1208 में निवास करते थे। उनके बेटे विपिन भारतीय एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान समय में विपिन एक निजी बैंक में कार्यरत हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed