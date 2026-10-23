गाजियाबाद: नंदग्राम की सोसाइटी में हादसा, 12वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिरे 80 वर्षीय बुजुर्ग, मौत

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में स्थित युनिनव हाईट सोसाइटी में एक दुखद घटना सामने आई है। शुक्रवार की सुबह 80 वर्षीय बुजुर्ग ओमप्रकाश की 12वीं मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है।

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नंदग्राम के एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतक ओमप्रकाश युनिनव हाईट सोसाइटी के एफ ब्लॉक में रहते थे। उनका निवास फ्लैट संख्या 1208 में था, जहां वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ निवास करते थे। यह दुखद घटना शुक्रवार की सुबह लगभग साढ़े सात बजे घटित हुई। ओमप्रकाश अपनी बालकनी में टहलने के लिए गए थे। टहलते समय वह अचानक अनियंत्रित हो गए और संतुलन खो बैठे। इसी दौरान वह 12वीं मंजिल से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग ओमप्रकाश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनका उपचार भी लंबे समय से चल रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने ओमप्रकाश के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया। ओमप्रकाश मूल रूप से जनपद शामली के निवासी थे। वह थाना कांधला के अंतर्गत आने वाले गांव ईलम के रहने वाले थे। अपने पैतृक गांव में वह खेतीबाड़ी का कार्य करते थे।ओमप्रकाश पिछले चार साल से अपने बेटे विपिन के साथ गाजियाबाद में रह रहे थे। वे दोनों युनिनव सोसाइटी के फ्लैट संख्या 1208 में निवास करते थे। उनके बेटे विपिन भारतीय एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान समय में विपिन एक निजी बैंक में कार्यरत हैं।