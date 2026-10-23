ग्रेटर नोएडा: मेरठ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए आज मतदान, 13 केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट

मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए शुक्रवार यानी आज मतदान होगा। गौतमबुद्ध नगर में 13 मतदान केंद्रों के 42 बूथों पर सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक वोट डाले जाएंगे। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत मतपेटियों में बंद होगी। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां निर्वाचन सामग्री लेकर अपने निर्धारित बूथों पर पहुंच गई हैं। मतदान बैलेट पेपर से कराया जाएगा।

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