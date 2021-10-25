Ghaziabad News: नगर जोन पुलिस ने गुम हुए मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे

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गाजियाबाद। नगर जोन के थाना पुलिस ने लोगों के गुम, चोरी व लूटे गए मोबाइलों को ट्रेस कर उन्हें बरामद कर मालिकों को सौंपे तो आभार व्यक्त किया। नगर जोन पुलिस ने 555 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को बुलाकर सौंपे गए। पुलिस ने बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपये बताई है। डीसीपी नगर धवल जायसवाल ने बताया कि सीईआईआर (सेंट्रल इक्वीपमेंट आईडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर दर्ज मोबाइल चोरी, गुम या लूटने की शिकायतों को देखते हुए मोबाइल को ट्रेकिंग पर लगाया गया, जब भी वह मोबाइल ऑन किया गया तो उनकी लोकेशन लेकर पुलिस टीम ने जाकर बरामद किया। नेपाल, महाराष्ट्र, पूणे, और दिल्ली एनसीआर समेत अन्य शहर व राज्यों से बरामद किए गए हैं।