Ghaziabad News: पुराने जख्म हरे कर गया चौकी में धमाका

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साहिबाबाद में ट्रेन में हुआ था धमाकापूर्व सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेश यादव ने बताया कि वर्ष 1997 में दिल्ली से गाजियाबाद आ रही फ्रंटियर मेल में साहिबाबाद में बम धमाका हुआ था। इसमें पुलिसकर्मी समेत दो लोग घायल हुए थे। इस हमले में अब्दुल करीम टुंडा का नाम सामने आया था। उसे 2013 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। टुंडा पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है।विदेशी नागरिकों को बनाया था बंधकसमाजसेवी नाहर सिंह यादव ने बताया कि वर्ष 1994 में आतंकियों ने मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर समेत 10 आतंकियों की रिहाई के लिए चार विदेशी नागरिकों का अपहरण किया था। पाकिस्तान जाकर हरकत-उल-अंसार नामक संगठन की मदद से दिल्ली से चार विदेशी नागरिकों को अगवा किया गया था। इनमें से एक को गाजियाबाद के मसूरी और तीन को सहारनपुर में रखा गया था। इस मामले में उस समय साहिबाबाद थाने में तैनात निरीक्षक ध्रुव लाल और सिपाही राजेश यादव ने अपनी शहादत देकर सभी विदेशी पर्यटकों को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराया था। मौलाना मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद का सरगना बना।मसूरी थाने में लगाई गई थी आगवर्ष 2012 में रेलवे ट्रैक पर धार्मिक ग्रंथ के पन्ने मिलने के बाद लोगों ने उनके अपमान का आरोप लगाकर मसूरी थाने में हंगामा किया था। मामला बढ़ने पर कुछ अराजक तत्वों ने थाने में आग लगा दी थी। इस दौरान हुई फायरिंग में छह लोगों की मौत हो गई थी।