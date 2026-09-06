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गाजियाबाद: लोनी में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर तनाव, पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को रोका, वीडियो

Sun, 06 Sep 2026 06:46 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 06 Sep 2026 06:46 PM IST
सार

गाजियाबाद के लोनी में राशिद अली गेट पर हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन को लेकर तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को पाठ के लिए जाते समय रास्ते में ही रोक दिया।

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Tension in Loni over Hanuman Chalisa recitation police stop Hindu Raksha Dal workers in Ghaziabad
भारी पुलिस तैनात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के लोनी में राशिद अली गेट पर हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन को लेकर तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को पाठ के लिए जाते समय रास्ते में ही रोक दिया। क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

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कुछ लोग दोपहर 3:00 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर वहां से जा चुके थे। इसके बाद शाम 5:00 बजे बड़ी संख्या में लोग राशिद गेट पर पहुंचें। पुलिस ने इन लोगों को दोबारा पाठ करने से रोका और उन्हें वहां से हटा दिया। हंगामे की आशंका के चलते आसपास की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी।
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पुलिस की सख्ती
पुलिस ने राशिद अली गेट पर हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। शाम 5:00 बजे पहुंचें लोगों को भी पुलिस ने पाठ करने की अनुमति नहीं दी। पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना था।

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Tension in Loni over Hanuman Chalisa recitation police stop Hindu Raksha Dal workers in Ghaziabad
कैब चालक की कार तोड़ी - फोटो : अमर उजाला

ओला ड्राइवर पर हमला
इसी दौरान इटावा निवासी मोहर सिंह अपनी ओला कैब लेकर लोनी आए थे। वह बिसरख से सवारी लेकर लोनी पहुंचें थे। यहां कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। उन्होंने ड्राइवर मोहर सिंह के साथ मारपीट भी की। इस घटना से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई।

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