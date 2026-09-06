गाजियाबाद: लोनी में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर तनाव, पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को रोका, वीडियो

गाजियाबाद के लोनी में राशिद अली गेट पर हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन को लेकर तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को पाठ के लिए जाते समय रास्ते में ही रोक दिया। क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कुछ लोग दोपहर 3:00 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर वहां से जा चुके थे। इसके बाद शाम 5:00 बजे बड़ी संख्या में लोग राशिद गेट पर पहुंचें। पुलिस ने इन लोगों को दोबारा पाठ करने से रोका और उन्हें वहां से हटा दिया। हंगामे की आशंका के चलते आसपास की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी।पुलिस ने राशिद अली गेट पर हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। शाम 5:00 बजे पहुंचें लोगों को भी पुलिस ने पाठ करने की अनुमति नहीं दी। पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना था।