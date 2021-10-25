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Ghaziabad News: बंथला फ्लाईओवर पर मांस से भरा टेंपो पकड़ा, दो युवकों से पूछताछ

Sat, 24 Oct 2026 01:58 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:58 AM IST
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Tempo loaded with meat intercepted on Banthla flyover; two youths being questioned

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लोनी। बंथला फ्लाईओवर के पास शुक्रवार सुबह मांस से भरे टेंपो के पकड़े जाने पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। उन्होंने चालक समेत दो युवकों को पकड़कर उनसे मारपीट की और बाद में पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उधर, प्रतिबंधित पशु के मांस की सूचना पर लोनी विधायक भी मौके पर पहुंचे और चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। उधर, पुलिस ने मांस का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

दरअसल, शुक्रवार तड़के करीब छह बजे एक टेंपो में प्रतिबंधित पशु के मांस होने की सूचना पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा करते हुए चालक समेत दो लोगों की धुनाई करके पुलिस को सौंप दिया। काफी देर तक चले हंगामे की सूचना लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर को मिली तो वह भी मौके पर पहुंचे गए। विधायक ने आरोप लगाया कि टेंपो में प्रतिबंधित पशु का मांस ले जाया जा रहा था। उन्होंने कस्बा चौकी प्रभारी पर मांस कारोबारियों से मिले होने का गंभीर आरोप लगाया। विधायक ने संबंधित विभागों से क्षेत्र में संचालित मांसाहारी होटलों के लाइसेंस, संचालन और नियमों के पालन की जांच कराने की मांग की। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि टेंपो से बरामद मांस का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। शुरुआती पूछताछ में युवकों ने मांस स्लॉटर हाउस से लाने की बात कही है। जांच के दौरान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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