गाजियाबाद: पटाखे चलाने के विरोध पर दबंगों ने दो युवकों को पीटा, तलवार लेकर पीछे दौड़ा; देखें घटना का वीडियो

ब्रह्मपुरी कॉलोनी निवासी प्रिंयाशु के अनुसार पड़ोसी आए दिन कॉलोनीवासियों से दबंगई और अभद्रता करता है। आरोपी तलवार दिखाकर लोगों को डराता है। आरोपी दिपावली की रात उनके घर के बाहर तेज आवाज वाले पटाखे चला रहा था। आरोपी काफी देर तक पटाखे चलाता रहा तो प्रियांशु ने इसका विरोध किया। आरोप है कि इससे आरोपी आग बबूला हो गया और उन्हें गाली गलौंज करने लगा। गुस्साए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रियांशु और उनके भाई प्रिंस की बेरहमी से पिटाई कर दी।