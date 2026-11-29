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आरोप है कि निकाह के बाद से ही पत्नी परिवार के साथ गाली-गलौज व मारपीट करती थी और अलग रहने का दबाव बनाती थी। करीब दो माह पहले समीर पत्नी की हरकतों से परेशान होकर परिवार से अलग डासना में किराये के मकान में रहने लगा, लेकिन इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ।समीर का आरोप है कि 25 नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे वह काम से थककर कमरे में सो रहा था। इसी दौरान पत्नी ने जान से मारने की नीयत से स्टील के पलटे से उसके सिर पर कई बार वार किए और अंगुली को दांतों से चबाकर लहूलुहान कर दिया। हमले में सिर, कोहनी और अंगुलियों में चोटें आईं।पीड़ित के अनुसार, उसने 112 नंबर पर कॉल की थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस पारिवारिक मामला बताकर लौट गई। पूर्व में भी गंभीर हमले व करंट लगाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई थी। एसीपी वेव सिटी अतुल कुमार ने बताया कि घायल पति की शिकायत पर पुलिस आयुक्त के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।