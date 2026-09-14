Ghaziabad News: एक महीने से बंद पड़ी रोड लाइटें, अंधेरे में डूबी सड़कें

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साहिबाबाद। सुभाष चंद्र बोस पार्क के सामने मुख्य सड़क समेत विभिन्न सेक्टरों की रोड लाइटें पिछले एक महीने से अधिक समय से बंद पड़ी हैं। लंबे समय से समस्या बनी होने के बावजूद नगर निगम के प्रकाश विभाग की ओर से इन्हें दुरुस्त नहीं कराया गया है। रात होते ही सड़क के कई हिस्से अंधेरे में डूब जाते हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से रात में आने-जाने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी होती है। अंधेरी सड़क पर वाहन चलाने में भी दिक्कत होती है। आकाश गंगा सोसायटी सेक्टर-4बी के निवासी कमलेश भट्ट का कहना है कि इससे हादसे की आशंका के साथ ही असामाजिक गतिविधियों का खतरा भी बना रहता है। लोगों का कहना है कि नगर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से रोड लाइटों का चालू रहना बेहद जरूरी है। नगर निगम के अवर अभियंता शेषमणि यादव ने बताया कि इस समस्या का निस्तारण जल्द ही कराया जाएगा।